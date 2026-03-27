Comercio niega a locatarios pernoctar en el Bicentenario

Luego de que circularan versiones sobre presuntas agresiones y desalojos contra artesanos y comerciantes de temporada en el Mercado Bicentenario, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó sobre lo ocurrido la noche del jueves en ese centro de abasto, ubicado en Periférico Norte.

De acuerdo con la autoridad municipal, inspectores de la Dirección de Comercio acudieron al lugar tras una solicitud de los propios comerciantes, quienes buscaban autorización para pernoctar en el mercado durante los días de venta por el Domingo de Ramos.

Durante el encuentro, los inspectores sostuvieron un diálogo con los vendedores foráneos y les explicaron que la decisión no depende únicamente del Ayuntamiento, sino que debe ser analizada y consensuada con las tres organizaciones que integran el mercado.

Mientras se define una postura, lo cual se prevé ocurra este viernes, el personal municipal indicó a los comerciantes que debían retirarse del sitio. Asimismo, se señaló que el diálogo continuará abierto con el objetivo de encontrar una solución conforme a la normativa vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado los señalamientos sobre agresiones, en medio de versiones que han circulado en redes sociales.