Comercios piden abrir domingos con aforos reducidos y antreros demandan "piso parejo"

En rueda de prensa conjunta los líderes de la asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo y de la Canaco Servytur, Juan Servando Branca Gutiérrez, anunciaron la campaña "Comercio Seguro", la cual se basa en una propuesta que fue entregada a las autoridades de Salud con la finalidad de reforzar las medidas sanitarias para que se les permita dar apertura a los establecimientos los domingos.

La dirigente del comercio establecido en el Centro Histórico, Amparo Rosillo Izquierdo detalló que la prioridad es bajar el alto índice de contagios de coronavirus, por lo que aseguró que este sector se encuentra altamente comprometido con el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

"Lo que queremos evitar es el pasar a semáforo rojo y bajar el alto índice de contagios y esto sólo se logrará con la participación de la población, siempre hemos seguido los protocolos sanitarios y cuando es necesario cerrar pues cerramos, pero no vemos que toda la población asuma la misma responsabilidad", señaló.

Por su parte, Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur) abundó que el pasado lunes sostuvieron una reunión con las autoridades de salud en donde reafirmaron su colaboración para contrarrestar la propagación del virus, no obstante, consideran que la solución no es acortar horarios, sino ampliar horarios y reducir aforos.

En este sentido, explicó que hicieron la propuesta de que se les permita abrir los domingos, reducir aforo al 30 por ciento y con horarios muy establecidos, así como con estricto apego a las medidas sanitarias como uso de cubrebocas, aplicación de gel, toma de temperatura y sana distancia; asimismo, se solicitó que las tiendas de conveniencia puedan permanecer abiertas hasta las diez de la noche pero limitando la venta de bebidas alcohólicas para evitar reuniones clandestinas.

Por lo pronto el próximo domingo acatarán la disposición de un cierre total de negocios y el lunes de la siguiente semana tendrán una nueva reunión de trabajo con el comité de salud donde se les dará a conocer si se autorizan las propuestas o si de lo contrario deberán permanecer los cierres.

Dueños de bares piden "piso parejo"

La Asociación de bares, restaurantes y centros nocturnos de San Luis Potosí, denunció este día omisiones por parte de las autoridades respecto a la realización de eventos masivos de forma clandestina.

En entrevista, el presidente de la agrupación empresarial, Roberto Pinto de la Madrid, dijo que se ha denunciado de forma muy puntual algunas zonas, incluso en el primer cuadro de la ciudad donde de forma abierta se continúan realizando, vemos que hay elementos de la policía pero prácticamente sólo son testigos de cómo hay negocios que funcionan toda la noche, por una parte a nosotros nos hacen el llamado de que cumplamos con mantenernos cerrados, pero deberían de ser más severas con esos que todavía este fin de semana hubo bailes masivos mientras que a nosotros se nos pidió reagendar los eventos, las autoridades tampoco están cumpliendo con esa parte de sancionarlos", insistió.

En este sentido, reiteró que la postura de esta organización es insistir en que los cierres no son la solución, por lo que la propuesta de este sector es que se les permita abrir con aforos reducidos, sin embargo, aseguró que seguirán acatando las disposiciones de las autoridades de salud.

Pinto de la Madrid, recordó que con el cambio de color amarillo a naranja en el semáforo epidémico en el estado, se tuvieron que suspender 16 eventos masivos, lo cual de momento ha generado pérdidas de al menos 7 millones de pesos únicamente por el concepto de publicidad.