Compiten florerías para Día de Muertos

Florerías tradicionales que no se encuentran cerca de los panteones no se ven favorecidas como los que sí lo están, pero no dejan de recibir a sus fieles clientes ya sea para Día de Muertos o en otras fechas especiales como el 12 de diciembre, 14 de febrero, Día del Padre o Día de la Madre.

"Hay clientes que pasan por nuestro negocio a comprar sus adornos para el 2 de noviembre, son fijos que vienen directo y de aquí se van al panteón", dijo el encargado de una florería del centro de la ciudad.

"Sí se vende, pero no es como los puestos o locales que están cerca de los panteones, no es lo mismo, aquí dependemos de nuestros fieles clientes que saben de la calidad del producto que ofrecemos", explicó.

En otro de los establecimientos comentaron que para el 2 de noviembre "la gente que nos visita todo el año y que son clientes son los que nos ayudan a salir adelante, aunado a que saben que hemos batallado por la pandemia, entonces nos favorecen con su compra, no solo por el Día de Muertos, sino para las diferentes fechas especiales como el 10 de mayo, Día del Padre, 12 de diciembre y 14 de febrero".

Aseguró que no les afecta no estar cerca de un panteón "tenemos nuestros clientes, además los vendedores en el panteón es otra forma en cómo se trabaja el cempasúchil, la mano de león, nube, nosotros tenemos una variedad de flores para regalo o bien para distintos detalles".

Advirtió que en el caso de la nube atrae mucho los mosquitos "y la compra por barata mucha gente, yo siempre les digo que aunque se gasten un poquito más, 10 o 15 pesos, también algo que mucha gente no sabe es que en lugares de Tamaulipas y Veracruz ya no están permitiendo su transporte, por lo mismo de que atrae los mosquitos".

Agregó que, en cambio, las personas pueden comprar variedad de flores como el cempasúchil, clavel, crisantemo, manita de león, gladiola entre otras.