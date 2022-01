Comprar patrullas es más barato: Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo respetar la autonomía del municipio de la Capital respecto al monto de los impuestos, pero agregó que la ciudadanía también va a demandar resultados.

Dijo que si funciona la estrategia de seguridad de la Capital potosina le van a aplaudir a la administración municipal, y si no funciona, se lo van a demandar.

Agregó que el Ejecutivo estatal decidió comprar las patrullas y no las van a arrendar, para que cuando haya gobernador nuevo tenga patrullas y no diga que el anterior no le dejó parque vehicular, como sucedió en el municipio de San Luis Potosí, cuando dejaron sin patrullas al Ayuntamiento actual.