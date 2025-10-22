Comunidad universitaria rechaza llamados a la renuncia del rector

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rechazó los llamados a la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra y advirtió sobre posibles intentos de manipulación externa en el movimiento estudiantil surgido tras la presunta agresión sexual registrada el 17 de octubre en la Facultad de Derecho.

A pesar de la tensión, los estudiantes mantienen el paro y la ocupación de varias facultades, exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad en los campus.

Durante los últimos días, distintas facultades han emitido comunicados aclarando que su participación se centra únicamente en demandar justicia y prevenir la violencia de género, sin respaldar la destitución de autoridades ni involucrarse en conflictos políticos.

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) alertó sobre posibles influencias externas vinculadas a actores políticos, mientras que Ciencias e Ingeniería enfatizaron su carácter apartidista y su compromiso con mantener la protesta libre de manipulaciones externas.

El Movimiento 20/10, conformado principalmente por estudiantes de Derecho, condenó cualquier intento de partidización del conflicto y responsabilizó a actores políticos de intentar intervenir en la autonomía universitaria.

En un video difundido por los propios estudiantes, señalaron: "Condenamos enérgicamente las manifestaciones hechas por el diputado de Morena, Carlos Arreola. No permitiremos que se instrumentalice una lucha legítima para ponerla a disposición de los intereses de su partido o de cualquier otro que intente inmiscuirse en nuestra lucha".

El paro de actividades académicas se mantendrá hasta nuevo aviso, informaron las y los universitarios.

Las movilizaciones se han extendido a diversas facultades, incluyendo Ciencias de la Comunicación, Ciencias Químicas, Ingeniería, Enfermería, Nutrición, Derecho, Contaduría y Administración, Agronomía y Veterinaria.