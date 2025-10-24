Con 9 mil 985 casas afectadas, concluye censo en la Huasteca

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reportó 119 municipios intervenidos tras las lluvias e inundaciones en cinco estados, así como 92 mil 24 viviendas censadas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Montiel señaló que ya terminó el censo en Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

En el caso de San Luis Potosí, Montiel señaló que el censo quedó concluido y se contabilizan 9 mil 985 mil viviendas dañadas, cuyas familias iniciarán a recibir de 20 mil pesos, en una primera fase para limpieza y rehabilitación.

La secretaría de Bienestar destacó que, en total, son 36 mil 358 apoyos de la primera parte que son 20 mil pesos, vales para despensas y enseres domésticos que se darán en otra etapa.

A 13 días del fenómeno, reconoció el trabajo de los servidores de la nación para realizar los censos, en comunidades afectadas y sin comunicación.

Reconoció también a las Secretarías de Marina y Defensa para resguardar la seguridad de los recursos y las personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que donde más censos faltan son en Veracruz y "falta un aparte de Hidalgo".

Refirió que son varios apoyos: uno de 20 mil a familias afectadas, otro que viene con el censo y después el trabajo de otras instituciones como la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Comentó la presidenta que hay enseres en reserva estratégica y otros que se están adquiriendo.

Aparte, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances de la atención a las personas damnificadas tras las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

