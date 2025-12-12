logo pulso
SLP

Con amparo suspenden la elección de Derecho

Catedrádicos excluidos del proceso de selección señalan irregularidades en documentación

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Con amparo suspenden la elección de Derecho

Un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), nombrar a la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho, luego de que un grupo de académicos, presentó un amparo en el que acusa haber sido excluido del proceso de selección.

La resolución, dictada en el incidente 1848/2025-VII, establece que la universidad no podrá realizar ninguna designación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

El juez señaló que la medida se concede por la exclusión reportada en la sesión extraordinaria del 17 de noviembre de 2025 y ordenó que la restricción tenga efecto inmediato.

La decisión del Poder Judicial federal ocurre mientras la Rectoría, mantiene la misma terna que el Consejo Directivo Universitario ya había rechazado previamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los nombres reiterados son Luz María Lastras Martínez, Georgina González Cázares y Jesús Javier Delgado Sam, propuesta que generó inconformidades dentro del plantel universitario.

Las objeciones incluyen, señalamientos sobre la integración de la terna y sobre irregularidades en documentos presentados ante el Consejo Directivo, como un oficio de respaldo con firmas repetidas.

Estos hechos llevaron a suspender la votación inicial y a devolver los expedientes al Consejo Técnico de la facultad universitaria.

Con la suspensión vigente, el proceso de nombramiento permanecerá detenido hasta que el juez determine si la medida se mantiene o se revierte, en un ambiente de división interna y cuestionamientos al procedimiento universitario.

    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La diputada Nancy García de Morena se abstuvo de respaldar el presupuesto argumentando disparidad en la asignación para instituciones educativas

    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El dictamen podría ser sometido al Pleno en sesión del próximo domingo

    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Un grupo de académicos se inconformó por haber sido excluido del proceso para nuevo director o directora

    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa
    SLP

    Rubén Pacheco

    El Órgano de Administración emitirá una convocatoria para contrataciones