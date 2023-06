Con Código Cerebro, especialistas del IMSS-SLP salvan vida de paciente adulto mayor

Especialistas médicos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, a través de la estrategia Código Cerebro, lograron salvar la vida de un paciente de más 70 años, quien presentó síntomas de un Evento Vascular Cerebral (EVC).

El señor José "N" relató que el pasado 3 de mayo despertó y al tratar de levantarse le fue imposible hacerlo, así como vestirse; además, se sintió muy confuso y no tenía fuerza. "Mi cuerpo no me respondía".

Con el apoyo de su esposa, se trasladó al servicio de Atención Médica Continua de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 47, donde fue atendido y canalizado al Hospital General de Zona (HGZ) No. 50.

Al llegar al nosocomio, José comentó los síntomas que presentaba y de inmediato recibió la atención médica. "Afortunadamente aquí estoy. Yo me encuentro agradecido por la atención. Gracias al trabajo y profesionalismo del personal del IMSS me encuentro y me siento bien. Ya puedo mover mi brazo y aquí estoy".

Por su parte, Verónica del Rocío Pérez Flores, jefa de los servicios de Urgencias del HGZ No. 50, señaló que el objetivo de esta estrategia es que los pacientes con EVC tengan una atención rápida y eficaz, para que se les pueda otorgar un tratamiento adecuado, y, por lo tanto, que el paciente goce de un mejor resultado para la función y la vida.

Señaló que en este tipo de afecciones "cada minuto cuenta", por lo que para lograr mejorar el pronóstico es necesario detectar los síntomas iniciales, que son súbitos, tales como:

· Desviación de la boca hacia un lado

· Dificultad para hablar o

· Debilidad de una extremidad, que se corrobora cuando la persona no puede elevar ambos brazos o piernas a la misma altura.

Cualquiera de estos tres datos es indicativo de acudir a urgencias inmediatamente, por alta sospecha de un EVC.

Pérez Flores indicó que, ante un caso así, se debe otorgar el tratamiento en menos de cuatro horas.

"Si la persona es candidata, recibirá tratamiento específico con medicamentos que ayudarán a disolver el coágulo que se forma y recuperar el flujo sanguíneo del cerebro. Por todo lo anterior, se puede salvar la vida de la persona y reducir las secuelas: que van de leves a graves".

Los factores de riesgo para que se presente un EVC son:

· hipertensión

· diabetes

· tabaquismo

· obesidad

Por otro lado, Pérez Flores alertó que la discapacidad es una secuela de esta enfermedad, y puede llegar a producir limitaciones en las actividades cotidianas de una persona, por lo que es muy importante hacer énfasis en el diagnóstico oportuno y tratamiento inmediato.

El IMSS cuenta con un equipo multidisciplinario de las especialidades de Medicina Interna, Neurología, Rayos x, personal de asistentes médicas y Enfermería que atiende en equipo a los casos del Código Cerebro.

"Estamos capacitando de forma constante a todo el personal involucrado en la atención de las y los pacientes; el primer contacto lo realiza el personal de Enfermería, quienes evalúan y posteriormente informan al personal médico sobre el estado del paciente", explicó

Por su parte, el especialista en Neurología Vascular, Claudio Alberto García Perales, detalló que la calidad de vida del paciente será privilegiada entre más rápido ocurra la atención médica.