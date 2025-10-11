Con gran éxito concluyó la Expo Potosí Industrial

Concluye el encuentro de negocios Expo Potosí Industrial, con el cierre de operaciones de negocio y nuevos enlaces de proveeduría.

El encuentro de empresas y clientes, involucró cientos de reuniones de negocios que permitieron a los potenciales clientes, desahogar actividades de intercambio industrial y comercial.

También abrió la puerta a la apertura de un contacto mucho más eficiente, lo que a su vez afino detalles para el amarre de nuevos negocios.

Por dos días, el encuentro fue un escaparate de inversionistas de la pequeña, mediana y gran industria, proveedores de piezas e insumos, clientes y ofertantes de productos terminados o materias primas.

Encuentro atrajo a conferencistas especializados en diversos ramos del desarrollo industrial, la generación de productos terminados, los servicios y las empresas de la manufactura y la transformación.

Visitantes de diversos países, llegaron para ofrecer sus productos o proyectos de inversión, o en su caso para trabar alianzas con empresas locales, con el fin de globalizar el mercado de los productos potosinos.

De los encuentros de negocios participaron representantes de BMW, Caterpillar, Chevron, la compañía gasera Naturgy, proveedores de transportes y equipos, de la industria alimenticia y algunos tales como Grupo Acerero.

El encuentro de negocios también fue el escaparate para la exhibición de tecnología avanzada para el desahogo de tareas donde la mano directa de las personas no puede intervenir, de manera que la mecánica, la mecatrónica y la robótica se involucraron en la exhibición de productos para la industria de la manufactura inteligente.