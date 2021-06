Concientizan a conductores de transporte público en SLP

Seis de cada diez potosinos se mueven en transporte público, por eso los operadores tienen un papel muy importante en la movilidad de la ciudad, señaló Lois Muñoz, quien forma parte de la recién creada Dirección de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Esta nueva área, inaugurada apenas el mes de febrero 2021, realiza talleres sobre cómo es la convivencia en las calles de la capital potosina y tiene la intención de generar riqueza comunitaria entre peatones, ciclistas, operadores de transporte público, de carga y automovilistas para que todos puedan regresar a casa de una manera segura.

El Artículo 4º de la Constitución Mexicana fue reformado en diciembre de 2020, donde se estableció lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad"... es decir, el gobierno debe buscar e implementar medidas para que esta ley se cumpla.

Como parte de estas acciones, se han estado realizando sesiones quincenales por parte de la Dirección de Movilidad y Espacio Público a los "urbaneros". Hasta la fecha se han capacitado a 48 trabajadores del volante en la "Biciescuela para personas operadoras de transporte público" con el fin de concientizarlos sobre la pirámide de movilidad, además de sensibilizarlos sobre lo que es ser ciclista en una ciudad, donde "se ha optado por invertirle mucho al automóvil".

Pirámide de la lo movilidad, siempre tomará en cuenta a los más vulnerables y que aportan más a la sociedad:

1- Peatón personas con discapacidad, invidentes, movilidad limita, persona de la tercera edad, las madres con hijos, trabajadores.

2- Los ciclistas, están en segundo lugar debido a que ellos son su propio motor y combustible, no llevan equipo de protección, no dañan el pavimento, no contaminan. Además, su condición física se convierte en beneficio comunitario al no representar un gasto mayor en salud pública.

3- El transporte público, debido a que mueven a un gran número de personas en un solo vehículo, el camión ocupa menos espacio en la vía pública.

4- Los transportes de carga, ya que trasladan agua, medicamento, comida, etc, es de beneficio público.

5- Transporte particular, menos benéfico para las ciudades, según estudios tiene consecuencias negativas, como la contaminación al emitir gases, ruido, minimizar el espacio público.

La segunda parte del taller tiene que ver con la sensibilización sobre la convivencia entre ciclistas y transporte público, su dinámica de las calles. Aquí los choferes identifican las diferencias entre los vehículos, que son muy evidentes como el peso y dimensión, la velocidad, pero sobre todo, se puntualiza que la responsabilidad va de abajo hacia arriba, para cuidar a los más vulnerables que son los peatones y ciclistas.

El ejercicio sensorial se basa en colocar a los operadores sobre una bicicleta estática, mientras uno de sus compañeros circula junto a ellos en un camión urbano, que tiene una dimensión de 10 metros, seis llantas, sistema de frenado y puede alcanzar una velocidad de 40 km/h, mientras que el ciclista sólo tiene dos llantas, sus dos piernas para frenar. Al finalizar la actividad algunos operadores compartieron su experiencia con EL UNIVERSAL San Luis Potosí.

Martín Vázquez, permisionario de la Línea Guadalupe Siglo XXI, mencionó lo siguiente: "... muy productiva, yo creo que se requiere este tipo de actividades más continúas, tener seguimiento para ir mejorando los riesgos que puede ver día a día en la calle... es una vida (ciclista) que tenemos que respetarla como todas, merecen respeto".

"Siempre hay que levantarse con la mente positiva y una cosa que a mí me han enseñado en mi casa, es que sí tú haces tu trabajo con amor se te hace más fácil, ¿cuál es mi trabajo aquí?, andar de chofer, cuidar al peatón que es el principal, después al ciclista y a los pasajeros que llevo arriba, ese es el lema", compartió.

Salvador Zavalija Rodríguez, operador de la Ruta 9 Central 2000, quien ya tiene 44 años detrás del volante, "nosotros somos los principales porque llevamos todas las ventajas sobre el peatón y sobre el ciclista, sobre la moto, simplemente porque traemos un vehículo de seis ruedas, que si usted le frena se para y el ciclista no, tiene que bajar un pie de la bicicleta".

José Antonio Ávila, operador con 9 años de experiencia, está de acuerdo con las capacitaciones para ellos como camioneros, sin embargo, sostiene que algunas veces los ciclistas no están conscientes de su entorno por llevar audífonos "La capacitación tiene que ser pareja, tanto ciclistas, peatón, por ejemplo hay peatones que se cruzan a mitad de calle, cuando el cruce es en las esquinas, y bicicleta que van volteando hacia otro lado, haciendo cosas que no debes hacer cuando vas en la bicicleta".

Los choferes solicitan que los cursos no sólo se queden ahí, que el contenido se publicite en medios informativos o volantes, para que vean lo que no deben hacer los ciclistas o peatones, para que la concientización sobre la cultura vial sea para toda la sociedad. En temas de movilidad esta escuela es parte de otros talleres que se están impartiendo, a la policía vial principalmente en temas de sensibilización para las personas con discapacidad y al personal del ayuntamiento.

"... Próximamente vamos a empezar con un taller que es la biciescuela potosina y ese va dirigido al público en general, para personas de 14 hasta los 70 años que tengan intenciones de usar la bicicleta como medio de transporte, se va a llevar a cabo en la recreo vía dominical en la Avenida Carranza, y la intención es que las personas que tienen el gusto e interés desarrollen las habilidades para que se muevan de manera cómoda y segura por la ciudad", finalizó Lois Muñoz.