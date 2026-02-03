Concluyen proyectos ejecutivos de obras en la capital

El Ayuntamiento de San Luis Potosí ya cuenta con los proyectos ejecutivos terminados y pagados de al menos tres obras de infraestructura que se proponen realizar de manera conjunta con el Gobierno del Estado, lo que permitiría acelerar su arranque y ejecución, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

De acuerdo con el edil, las intervenciones que actualmente se encuentran en análisis son la modernización de El Saucito, la mejora de la salida a Guadalajara y del puente de Villa Magna, aunado a Salvador Nava y su conexión con el Río Españita, aunque esta última sería una obra que asumirá directamente el municipio.

Precisó que los proyectos técnicos ya están listos desde el año pasado, lo que representa una ventaja en tiempos, ya que la elaboración de un proyecto ejecutivo puede tardar entre dos y tres meses. "Ya están hechos, ya los pagué el año pasado", señaló, por lo que únicamente falta definir los acuerdos de coordinación con el Gobierno estatal para iniciar los trabajos.

Galindo Ceballos explicó que, una vez concretadas las negociaciones, las obras podrían desarrollarse en periodos cortos. Como referencia, mencionó intervenciones anteriores que se ejecutaron en alrededor de seis meses, por lo que estimó que El Saucito podría seguir un ritmo similar.

En cuanto a fechas, indicó que, si las gestiones avanzan conforme a lo previsto, el arranque de las primeras obras podría darse entre mayo y junio de este año.