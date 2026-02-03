Stellantis lanza en México su nueva marca de autos eléctricos

Stellantis México anunció oficialmente la llegada a nuestro país de su nueva marca de autos eléctricos: Leapmotor.

Esta nueva marca automotriz ofrecerá vehículos eléctricos accesibles con altos estándares de calidad, reconocimientos internacionales en materia de seguridad y el respaldo de servicio posventa de Mopar, así como una red de distribuidores a nivel nacional.

Fundada en 2015, Leapmotor tiene su sede en Hangzhou, provincia china de Zhejiang, y está dedicada al diseño, investigación, tecnología, conducción inteligente, motores eléctricos, así como desarrollo de sistemas de baterías para vehículos eléctricos inteligentes.

- Stellantis y Leapmotor suman fuerzas

En mayo de 2024, Leapmotor y Stellantis formaron una empresa conjunta llamada Leapmotor International B.V., cuya participación accionaria está conformada 51% por Stellantis y 49% por Leapmotor, con el objetivo de aprovechar la presencia comercial y de post venta de Stellantis con la tecnología de Leapmotor, para acelerar las ventas de la marca de vehículos eléctricos en otras regiones.

Los primeros tres vehículos que se comercializarán en México en 2026 son:

Leapmotor B10 un SUV compacto de 4.51 metros, Ultra-Híbrido REEV, con 215 caballos de fuerza y un rango de autonomía de hasta 900 kilómetros.

Leapmotor C10, un SUV mediano Ultra-Híbrido REEV con 215 caballos de fuerza, con hasta mil 100 km de autonomía, una longitud total de 4.73 metros y amplios espacios tanto en la cabina como en la cajuela.

El interior destaca por su minimalismo, así como el uso de dos pantallas, la destinada al conductor es de 10.25 pulgadas, mientras que la central es de 14.6 pulgadas.

Leapmotor C16, con una longitud total de 4.92 metros, este SUV Ultra-Híbrido REEV desarrolla 228 caballos de fuerza y una autonomía total de hasta mil kilómetros.

La cabina se distingue por los terminados de nivel premium, uso de dos pantallas de generosas dimensiones: 10.25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y 14.6 pulgas para la central, así como por tener una tercera fila de asientos para transportar de 6 a 7 pasajeros.

Stellantis aseguró que todos los vehículos Leapmotor están siendo evaluados minuciosamente por el Centro de Investigación, Desarrollo y Pruebas de Ingeniería Automotriz Stellantis México, con el propósito de conocer a detalle las características técnicas y dinámicas de los productos para que estén preparados para las condiciones de clima y orografía de México.

Además, los clientes contarán con servicios como garantía de batería alto voltaje hasta por 8 años, garantía uniforme defensa a defensa por 4 años, concierge premium, asistencia vial, actualizaciones Over-The-Air, almacén de refacciones con todo tipo de piezas de desgaste y de colisión, talleres de servicio con infraestructura eléctrica, herramientas de servicio digitales, servicios accesibles, disponibilidad rápida de piezas, soporte cercano y presencia nacional.