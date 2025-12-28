Concluyen trabajos de fuga de agua en Ma. Cecilia

Tras diversas denuncias ciudadanas por una fuga de agua y el deterioro del pavimento, el organismo operador Interapas concluyó los trabajos de reparación en la colonia María Cecilia, específicamente en el puente Río Paisanos, en el cruce con la avenida Ponciano Arriaga, una zona con constante paso peatonal y vehicular.

Los reportes alertaban sobre una fuga en la red de agua potable y el riesgo que representaba para quienes transitan por el lugar. En una primera etapa, personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento intervino para reparar una tubería de tres pulgadas que presentaba el desperfecto. Una vez controlada la fuga, se dejó pasar el tiempo necesario para el fraguado y la estabilización del terreno, a fin de evitar daños posteriores.

Posteriormente, cuadrillas de cierre realizaron el bacheo sobre el paso peatonal, restituyendo la superficie afectada y verificando que la reparación quedara en condiciones adecuadas para su uso. Con estas acciones, se buscó atender no solo el problema hidráulico, sino también las afectaciones visibles en la infraestructura urbana.

Durante la revisión de la zona, se detectó además un hundimiento en la vialidad vehicular, por lo que se solicitó la intervención de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de la capital para completar la atención del tramo dañado.

Interapas recordó que los reportes ciudadanos han sido clave para atender este tipo de situaciones y reiteró el llamado a la población para denunciar fugas, bacheos pendientes o afectaciones en la vía pública a través de los canales oficiales del organismo.