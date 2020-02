Condenable, que el TECA embargue recursos destinados para combatir la pobreza: Benavente

Como secretaria de la Comisión de Justicia del Congreso local, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez señaló que "es condenable que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) disponga de recursos federales provenientes del Ramo 33 para pago de laudos laborales, ya que éstos son inembargables".

Advirtió que los excesos del TECA están originando un serio daño financiero a los ayuntamientos, ya que se están embargando cuentas donde se encuentran recursos previamente etiquetados para la realización de programas sociales de combate a la pobreza y marginación.

"Nosotros, como integrantes del Congreso del Estado, no estamos en contra de que los ayuntamientos cumplan con el pago de los laudos laborales, pero, lo que no compartimos, es que se utilicen los recursos federales para este fin, mediante resoluciones de un Tribunal que no toma en cuenta que estos recursos tienen su origen para combatir la pobreza", apuntó la diputada.

Benavente Rodríguez mencionó que con estas acciones del TECA "se corre el riesgo de que al momento de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realice una revisión a las finanzas de los municipios, se registren observaciones por haber tomado recursos federales para el pago de laudos".

Comentó que, por el momento, se sabe que entre los ayuntamientos que se están viendo afectados por las decisiones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se encuentran Tamasopo, Xilitla, Tamazunchale, Ciudad Valles, Mexquitic, Villa de Ramos y Santa María del Río.