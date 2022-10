Condiciona Gallardo pago a la UASLP

Con corte al 30 de septiembre de 2022, el gobierno estatal le debe a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) un total de 130 millones de pesos, de acuerdo el tablero de cumplimiento de ministraciones de la aportación estatal de la Subsecretaría de Educación Superior, deuda que debe saldarse o reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2023.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que su administración ha cumplido con la ministración de los recursos que le corresponden, "les hemos incluso prestado dinero".

"Tenemos una excelente relación con el rector, ha sido él muy respetuoso con el gobierno y nosotros hemos sido respetuosos con la máxima casa de estudios, lo que él necesite lo vamos a apoyar, para nosotros es fundamental que la universidad camine, pero también muy importante que ellos cuiden sus gastos", manifestó.

Agregó que la UASLP tendría que cuidar sus gastos de una forma adecuada y no debería reciclar "personajes oscuros", asimismo, que la institución educativa no sea casa de "desobligados" y que más bien se nutran de buen personal y que no se malversen recursos.

El adeudo de la administración estatal con la UASLP corresponde a los montos establecidos en el anexo de ejecución para este 2022, responsabilidad que quedó establecida durante la firma del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero firmado en enero de 2016, para incrementar el subsidio estatal a las universidades públicas.