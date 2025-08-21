Condiciona RG inversión para la Zona Industrial

El gobierno del estado puede etiquetar presupuesto del ejercicio fiscal 2026 para rehabilitar la Zona Industrial capitalina, sin embargo, primero se deben establecer acuerdos con el Ayuntamiento, acotó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Subrayó que “digan lo que digan”, todos los impuestos aplicados a la zona fabril los cobra el gobierno municipal.

“El Ayuntamiento cobra todo el impuesto de la Zona Industrial; prediales, agua, todo y el dinero no lo invierte en la Zona Industrial”, criticó.

Planteó que los integrantes del Congreso del Estado deberían de etiquetar qué parte del presupuesto cobrado por la administración municipal se puede destinar ese sector productivo.

Logrado lo anterior, asumió que el gobierno del estado ya sólo realizaría obras complementarias, correspondientes a la construcción de puentes y avenidas, por ejemplo, la Vía Alterna, donde se invertirán más de mil millones de pesos.

“Ese sería un verdadero trabajo en conjunto, que no se está haciendo”, remató el mandatario estatal.