Condusef aclara:no podrá actuar contra Invercorp

La empresa Invercorp, acusada de defraudar a inversionistas en fechas recientes, no está regulada y por lo tanto, no reunía los requisitos para aparecer con un número de Registro en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -CNBV-; tampoco en la plataforma Ciprés, anunció Felipe Alberto Athié Herrera, delegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros -Condusef-.

Dijo que los inversionistas no pueden revisar el asunto en la Condusef, por encontrarse fuera de listas de empresas existentes, y el recurso que les queda es judicializar los procesos.

La plataforma Ciprés es la base de datos que registra a las empresas financieras legalmente existentes, y que han pasado todos los controles, de ellos, el de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el principal.

Dijo a los usuarios que ese es precisamente el problema con ese tipo de empresas, puesto que si no tienen registro no hay modo de revisar los casos para conciliaciones en la Condusef. "Si no está registrada, no hay forma de regularla".

Comentó que no hay otra salida más que el hecho de que los afectados se vayan a tribunales, para que presenten su querella y seguir el tema en la vía judicial.

Explicó que antes de invertir, los usuarios de los servicios financieros deben ingresar a la página oficial de la Condusef, y registrar la plataforma del Ciprés, donde se encuentran bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Sofomes y cualesquiera otras entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.