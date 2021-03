Confía Carreras en pronta recuperación de Pineda

Sin precisar si será necesario un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el gobernador Juan Manuel Carreras López comentó que la salud de Jaime Ernesto Pineda Arteaga "está mejor de lo que estaba" y deseó al funcionario una recuperación completa luego de que éste fuera hospitalizado por Covid-19.

"No quisiera dar (informes) de algo que no me corresponde. Me gustaría más que este tema pudiera quedar en manos de los Servicios de Salud. Lo que sabemos, inclusive el viernes en la conferencia de prensa di un mensaje de aliento, es que está mejor de lo que estaba y ojalá pronto se recupere de manera plena y pueda regresar a sus actividades. Nada más. Le mandamos un abrazo con mucho aprecio", fue su comentario.

A la pregunta directa de si prevé cambios en el Gabinete de Seguridad estatal, el gobernador sólo respondió con una sonrisa y un gesto de despedida a los medios de comunicación.

El secretario Pineda Arteaga anunció haber dado positivo a pruebas de detección de Covid-19 el 19 de enero de este año y una semana después ingresó a un hospital privado por complicaciones pulmonares. Desde entonces, ha sido intubado al menos en dos ocasiones.

De los miembros del Gabinete de Seguridad, hasta ahora, continúan hospitalizados dos: El titular de la SSPE y el responsable del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), Ricardo Galindo Ceballos.