logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

Fotogalería

Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.

Por Martín Rodríguez

Marzo 09, 2026 06:47 p.m.
A
Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

En su cuenta personal el alcalde de la capital, Enrique Galind, confirmó para el sábado 28 de marzo el concierto gratuito de Miguel Bosé en la Plaza de los Fundadores.

Concierto gratuito de Miguel Bosé en Fundadores

Según las primeras precisiones, se trata del primer intérprete confirmado del festival, que tendrá a España como país invitado, evento que según el propio Galindo superará las expectativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Presentación del calendario de eventos para Semana Santa

Antes del viernes, el presidente municipal presentará todo el calendario de eventos para la Semana Santa y en particular el festival principal que la alcaldía de la capital organiza para la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé
Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

SLP

Martín Rodríguez

El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.

Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP
Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

SLP

Redacción

Talleres y pláticas en penales del estado.

Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí
Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.

Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+
Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

SLP

Redacción

Frinne Azuara dice que busca impulsar acciones afirmativas.