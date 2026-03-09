Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

En su cuenta personal el alcalde de la capital, Enrique Galind, confirmó para el sábado 28 de marzo el concierto gratuito de Miguel Bosé en la Plaza de los Fundadores.

? Los rumores eran ciertos...



El primer artista confirmado, y con quien inauguraremos el Festival Internacional #SanLuisEnPrimavera, es Miguel Bosé.



Muy pronto les compartiremos más sorpresas para vivir juntos uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país.... pic.twitter.com/1HfDSc55VR — Enrique Galindo C (@EF_Galindo) March 9, 2026

Concierto gratuito de Miguel Bosé en Fundadores

Según las primeras precisiones, se trata del primer intérprete confirmado del festival, que tendrá a España como país invitado, evento que según el propio Galindo superará las expectativas.

Presentación del calendario de eventos para Semana Santa

Antes del viernes, el presidente municipal presentará todo el calendario de eventos para la Semana Santa y en particular el festival principal que la alcaldía de la capital organiza para la ciudad.