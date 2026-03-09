Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé
El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.
En su cuenta personal el alcalde de la capital, Enrique Galind, confirmó para el sábado 28 de marzo el concierto gratuito de Miguel Bosé en la Plaza de los Fundadores.
Concierto gratuito de Miguel Bosé en Fundadores
Según las primeras precisiones, se trata del primer intérprete confirmado del festival, que tendrá a España como país invitado, evento que según el propio Galindo superará las expectativas.
Presentación del calendario de eventos para Semana Santa
Antes del viernes, el presidente municipal presentará todo el calendario de eventos para la Semana Santa y en particular el festival principal que la alcaldía de la capital organiza para la ciudad.
