Confirma SCT versión de Uber: no hay evidencia de que Mitzi haya usado la plataforma antes de su deceso

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra en la mejor disposición para apoyar en lo que requiera la Fiscalía General del Estado, en relación a la información de los servicios de transporte que se prestan a través de plataforma.

Fernando Chávez Méndez titular de la SCT, reconoció que existían señalamientos de que Mitzi, la joven asesinada y hallada Las Piedras había utilizado un servicio de Uber, sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía no han arrojado indicios de que exista relación entre el homicidio y el uso de la plataforma.

"No se tiene ningún registro del viaje, ya hablé con personal de la Fiscalía y me dicen que la información que tienen no arroja esos indicios de que haya utilizado ese servicio, pero que aún continúan investigando".

Aseguró que permanecen en constante comunicación con la autoridad investigadora, a quien podrán proporcionar el registro de los vehículos y conductores de esa plataforma, en dado caso de que lo llegaran a requerir.

Dijo que el registro de vehículos es fluctuante, debido a que así como dan de alta vehículos, también son dados de baja cuando los socios no se apegan a las reglas de operación de esa compañía.