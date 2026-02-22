Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado
La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que este lunes 23 de febrero se llevarán a cabo clases presenciales con normalidad en todos los niveles educativos en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
SEGE confirma continuidad de clases presenciales
A través de un aviso oficial, la dependencia estatal señaló que la jornada escolar continuará sin cambios, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.
Llamado a informarse por canales oficiales
La SEGE también pidió a madres, padres de familia, estudiantes y personal educativo no atender mensajes o publicaciones que generen alarma, y mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de la dependencia y del Gobierno del Estado.
Finalmente, la secretaría hizo un llamado a la población a manejar la información con responsabilidad, y reiteró que la educación sigue siendo una prioridad en el estado.
