Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado

La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.

Por Pulso Online

Febrero 22, 2026 07:13 p.m.
A
Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que este lunes 23 de febrero se llevarán a cabo clases presenciales con normalidad en todos los niveles educativos en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

SEGE confirma continuidad de clases presenciales

A través de un aviso oficial, la dependencia estatal señaló que la jornada escolar continuará sin cambios, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.

Llamado a informarse por canales oficiales

La SEGE también pidió a madres, padres de familia, estudiantes y personal educativo no atender mensajes o publicaciones que generen alarma, y mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de la dependencia y del Gobierno del Estado.

Finalmente, la secretaría hizo un llamado a la población a manejar la información con responsabilidad, y reiteró que la educación sigue siendo una prioridad en el estado.

