Confirmada, inversión de más de 40 mdp para espacios municipales

"El poder se construye desde la ciudadanía, no en las instituciones y menos desde Palacio Nacional", aseguró el exsenador de la República, Roberto Gil Zuarth, al participar en el webinar "El Entorno Político en México", organizado por la asociación San Luis Podemos de la cual es vocero Octavio Pedroza Gaitán.

En el foro organizado por César Octavio Pedroza Gaitán, Gil Zuarth advirtió que en la democracia mexicana se tienen que conquistar los espacios de poder, y desde ahí promover el bien común, "porque cada vez, veo con mayor sentido de urgencia que quienes estemos preocupados por cuidar nuestra casa, tenemos que salir a la calle a pelear lo nuestro. La política no es deber de unos cuantos, sino de toda ciudadana y ciudadano, para que cuiden de sus derechos, porque también en la política nos jugamos nuestra convivencia, no es sólo de unos cuantos".

Indicó que actualmente hay una inconformidad ciudadana contra este nuevo gobierno federal, pero no se vale que estén irritados y se queden en sus casas, "esto es lo único que no se vale, porque Andrés Manuel López Obrador y la denominada 4T no es causa, es la consecuencia de muchas cosas que dejamos de hacer como partidos y como sociedad", enfatizó Gil Zuarth.

En el conversatorio virtual, reconoció que la democracia con muchas imperfecciones funciona en cuanto al relevo pacífico del poder, pero a las oposiciones les hace falta renovar la promesa democrática, porque la institucionalidad que se ha generado en estos 30 años, todavía no le cambia la vida a los mexicanos".