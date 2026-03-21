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Confirman dos fallecidos tras explosión en fiesta patronal

Por Rubén Pacheco

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
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Confirman dos fallecidos tras explosión en fiesta patronal

Derivado de explosión de pirotecnia en una iglesia, suscitada este jueves en el municipio de Mexquitic de Carmona, se contabilizan dos personas fallecidas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que, en el lugar de los hechos falleció una persona y otra más al momento de arribar al hospital para recibir atención médica.

En tanto, complementó que se reportan dos personas más lesionadas, quienes en la actualidad se encuentran ingresadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto".

Añadió García Cázares, que otras personas más también presentaron heridas, pero que no requirieron mayor atención médica por no ser de gravedad. Precisó que las afectaciones de las víctimas mortales y con vida no corresponden a quemaduras, sino a traumatismos provocados por golpes derivado del colapso de una barda perimetral.

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"En la noche se recibió el reporte de una explosión en el municipio de Mexquitic de Carmona; se presentaron los Servicios Periciales y se encontró el cuerpo de una persona y también nos dieron aviso que había varios lesionados en el Hospital Central (Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto")", comentó.

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