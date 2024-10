Confirman dos muertes por dengue; hay 11 más en estudio

San Luis Potosí reporta dos muertes confirmadas por dengue y cuatro descartadas en lo que va del 2024, sin embargo, también contabiliza 11 defunciones en estudio, es decir, en proceso de confirmación o descarte.

Así lo da a conocer el reporte semanal 40 de la Dirección General de Epídemología (DGE), cuya información precisa que la entidad potosina acumula 2 mil 181 casos confirmados.

La base de datos federalizada precisa que mil 739 contagios corresponden a dengue no grave, 414 con signos de alarma y 28 graves o hemorrágicos.

En esta período del 2023 el estado registraba 357 contagios, es decir, este 2024 se confirma un aumento del 511 por ciento (mil 824 casos más).

En entrevista, Elizabeth Dávila Chávez, directora general los Servicios de Salud de San Luis Potosí, afirmó que se han hecho acciones para abatir la presencia del mosquito trasmisor (aedes aegipty) en municipios de la Zona Huasteca.

Refirió que las defunciones en estudio corresponden a pacientes de la región huasteca, quienes eran personas que no se movían o no salían de su hogar como amas de casa o personas que no trabajan.