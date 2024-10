Justifica diputado aumento de 11 mdp al presupuesto para el IFSE

El incremento en el presupuesto aprobado al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), corresponde a un aumento en el Capítulo 1000. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, aseguró que el 94% del aumento presupuestal está destinado a los trabajadores.

"Es un extra para que el Instituto pueda cumplir con su misión, este incremento se debe al 2% (de incremento) que otorgó el Ejecutivo a los trabajadores, y es ahí donde se va el gasto no es realmente un incremento como tal", comentó el legislador.

Recordó que en 2020 y 2021 el presupuesto para el IFSE era superior, sin embargo, los últimos tres años no se les ha dado un incremento.

"Lo que nosotros analizamos en la comisión es que se utilice el 94% para el capítulo 1000, el resto es un margen muy pequeño para que pueda operar el Instituto, sin embargo, debido a esta política de contención del gasto del instituto, que además nosotros celebramos que sea así, creo que va a poder cumplir con su misión en este ejercicio fiscal", señaló Luis Fernando Gámez.

La Comisión de Vigilancia aprobó la propuesta presupuestal del IFSE, solicita un aumento de 11.1 millones de pesos para 2025. Gámez Macías añadió que este aumento ni quiera obedece a la inflación acumulada de 2021 a 2024 que no se incrementó en esos años.

"La inflación acumulada va a ser del 24% y si tú te fijas está absorbiendo me parece que un 7%, ni siquiera es un ajuste de la inflación, no es el ajuste correspondiente, sin embargo es un extra para que el Instituto pueda cumplir", señaló.