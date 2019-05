Congela gobierno escrituras en pugna de SL y Mexquitic

La Secretaría General de Gobierno recibió a una agrupación de alrededor de 80 personas, de las comunidades de Mexquitic de Carmona y la capital potosina que están denunciando siete registros de una sola escritura.

"Ayer mismo que me entregaron esos documentos los revisé con el director del Registro Público de la Propiedad, y esas escrituras datan de 1996, así que lo primero que hicimos fue congelar los registros, por lo que no están autorizados", así lo indicó Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno.

Lo anterior al cuestionarlo respecto a que hace que unos días, pobladores de la capital y Mexquitic de Carmona denunciaron que al tratar de regularizar un predio, se encontraron con que ya existía un propietario y al investigar encontraron que hay cinco escrituras a nombre de un particular que abarcan comunidades y colonias de la capital.

Explicó que al decir congelados no se puede hacer nada con esas escrituras, "ya que no traen la ubicación exacta de esos predios y no existe ningún antecedente".

Dijo que este próximo lunes los abogados de esas personas fueron citados a unas mesas de trabajo, para ver la ruta de esos folios de ciertas escrituras, las cuales manejan medidas de colindancia desproporcionadas.

"Lo más extraño es que cómo es posible que alguien las haya registrado, ahora resulta que en esa escritura o en ese folio existe un dueño y son lugares en donde están construyendo casas", finalizó el funcionario.