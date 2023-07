“Congelan” iniciativas a la diputada de RSP

La diputada del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Gabriela Martínez Larraga, aseguró que solicitará a diferentes comisiones se le explique por qué no se le han dictaminado más de 20 iniciativas que ha presentado en casi dos años de Legislatura, de las cuales dos ya hasta se las dieron de baja sin notificarle.

“Tengo más de 20 iniciativas en comisiones que no se me han dictaminado y quiero saber por qué, mandé ya excitativas que me permite el reglamento, si no también solicitaré que se manden al Pleno directamente para votación, porque yo no puedo estar permitiendo que por ser una minoría no se me dictaminen”, advirtió.

Aseguró que, algunas de esas iniciativas son importantes, ya que surgieron de necesidades de la sociedad civil que se acercó a ella para solicitarle su intervención.

“No puedo permitir que se queden en comisiones o que de la nada aparezcan en el sistema como dadas de baja, ya me pasó con dos iniciativas, que ni siquiera me avisaron y es en lo que tengo que enfocarme en sacar ese trabajo porque hay gente allá afuera esperando que esas iniciativas se aprueben y eso es lo que tenemos que entender como legisladores”, expresó.