logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso analiza inclusión laboral trans y no binaria

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno presenta propuesta de inclusión laboral para personas trans y no binarias

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 05, 2025 12:39 p.m.
A
Congreso analiza inclusión laboral trans y no binaria

El Congreso del Estado analiza un Punto de Acuerdo presentado por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, que busca que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) diseñe e implemente un programa integral de inclusión laboral para personas trans y no binarias. La iniciativa responde a las barreras estructurales que enfrentan estas poblaciones para acceder a empleos formales, bien remunerados y con reconocimiento de su identidad de género.

Badillo Moreno explicó en Tribuna que la falta de reconocimiento legal pleno y el estigma social se traducen en altas tasas de desempleo, informalidad y precariedad laboral. Por ello, su propuesta contempla un programa que aborde las necesidades específicas, desde la capacitación laboral hasta la sensibilización del sector empresarial.

El proyecto incluye talleres de habilidades técnicas y blandas, formación en emprendimiento, y la creación de una bolsa de trabajo específica que conecte a las personas trans y no binarias con empresas comprometidas con la inclusión. Además, plantea explorar reconocimientos o certificaciones a empresas que contraten y retengan talento diverso, con el objetivo de fomentar una cultura de inclusión sostenida.

La iniciativa se vincula con la lucha ciudadana y activismo LGBT++, incluyendo demandas de la Coalición Mexicana LGBTTTI++ y asociaciones locales que han exigido al Estado garantizar el derecho al trabajo digno sin discriminación. Integrantes de la comunidad en San Luis Potosí destacaron que la inclusión real comienza por derribar barreras de acceso al empleo y asegurar la igualdad de oportunidades laborales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta propuesta se suma a otro Punto de Acuerdo reciente presentado por la diputada Gabriela López Torres, que exhorta al Ejecutivo estatal y a los 59 ayuntamientos a implementar espacios inclusivos para la atención integral de la población LGBTTTIQ+, garantizando derechos en áreas como salud, educación, empleo y justicia. Además, se contempla que el Poder Judicial capacite de forma permanente a jueces y personal jurisdiccional en perspectiva de género y diversidad, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dará seguimiento anual a estos espacios para evaluar su funcionamiento y emitir recomendaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Congreso analiza inclusión laboral trans y no binaria
Congreso analiza inclusión laboral trans y no binaria

Congreso analiza inclusión laboral trans y no binaria

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno presenta propuesta de inclusión laboral para personas trans y no binarias

PAN busca regular uso de pirotecnia tras accidente
PAN busca regular uso de pirotecnia tras accidente

PAN busca regular uso de pirotecnia tras accidente

SLP

Samuel Moreno

El incidente en Mexquitic genera llamado a regular pirotecnia en festividades

Prevé Conagua iniciar en noviembre construcción del ducto El Peaje–Los Filtros
Prevé Conagua iniciar en noviembre construcción del ducto El Peaje–Los Filtros

Prevé Conagua iniciar en noviembre construcción del ducto El Peaje–Los Filtros

SLP

Rubén Pacheco

La presidenta Claudia Sheinbaum respalda proyecto de Conagua para garantizar abasto de agua en la ciudad a largo plazo.

Confirma Galindo respaldo ciudadano al nuevo proyecto en El Saucito
Confirma Galindo respaldo ciudadano al nuevo proyecto en El Saucito

Confirma Galindo respaldo ciudadano al nuevo proyecto en El Saucito

SLP

Rolando Morales

El alcalde de San Luis Potosí informa sobre la aprobación del proyecto de obra en El Saucito