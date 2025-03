Congreso aprueba minuta antinepotismo hasta 2030 y no la reelección

El Congreso del Estado aprobó la minuta de reforma constitucional federal, en materia de no reelección y nepotismo electoral, que prohíbe estas prácticas a partir del proceso electoral del 2030.

La minuta fue aprobada por unanimidad con 24 votos a favor. Estuvieron ausentes los diputados Marco Gama Basarte de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Bárcenas Ramírez de Nueva Alianza y Nancy Jeanine García Hernández de Morena.

La diputada Sara Rocha Medina del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el diputado Rubén Guajardo Barrera del Partido Acción Nacional (PAN), declararon que su voto será a favor de la reforma, sin embargo, esta debe complementarse.

En el caso de la reelección, ambos señalaron que sólo se prohíbe la reelección consecutiva, regresando al modelo Electoral que existía en 2014, donde los funcionarios podían reelegirse en periodos no consecutivos.

Rocha Medina añadió que de esa forma nacieron la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el PRI, bajo el lema de "sufragio efectivo, no reelección". Por otro lado, Guajardo Barrera señaló que la reelección contribuye a la profesionalización de la función pública.

En cuanto a la prohibición del nepotismo electoral, Rubén Guajardo señaló que "a los mexicanos nos encanta cada vez poner más candados y más filtros y luego buscamos como evadirlos". Señaló que, si bien su voto iría a favor, existen mejoras a abonar a esta reforma.

"Podemos mejorar esta iniciativa si incluimos a futuro el tema del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a nivel federal, para empezar, porque donde más se ha vivido el nepotismo es en el Gobierno Federal", declaró, por su parte, Sara Rocha Medina, señalando a familias como los Alcalde, Godoy y Batres que laboran en el Ejecutivo Federal.