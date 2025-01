Video | "Congreso decidió que no creciéramos igual", reprocha Galindo

Mediante un video difundido en sus redes sociales el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos señaló que a pesar de la negativa del Congreso del Estado para aprobar la Ley de Ingresos para el 2025 se mantendrá el crecimiento de la capital.

"El Cabildo de la ciudad aprobó el presupuesto de gasto que vamos a tener en 2025, claro, está basado(sic) en lo que autorizó el Congreso recientemente. Debo de reconocer que no estoy satisfecho, que no estoy a gusto, que teníamos un crecimiento sostenido los últimos tres años y que desafortunadamente para el 2025 el Congreso decidió que no creciéramos igual", señaló el edil capitalino.

Intensificaremos el trabajo por el bienestar de los potosinos, con estrategias de seguridad pública, bacheo, agua, salud y servicios municipales, porque un #SanLuisAmable merece compromiso y resultados.

Sin embargo, puntualizó que se va ejercer el mayor presupuesto en Seguridad Pública, seguido de los temas hídricos, servicios municipales y finalmente en el bacheo de calles.

Galindo Ceballos mencionó que estos son los pilares en los que se concentrará el presupuesto público para el año entrante.

Para los sectores de turismo, cultura y deportes, puntualizó que no se quedarán atrás, así como la continuidad a la 'Ruta de la Salud'.

Apoyaría al sector hotelero ante aumento de impuestos

Ante los incrementos de impuestos para el sector hotelero y restaurantero, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que buscará reunirse con ambos sectores para buscar vías de apoyo a fin de mitigar la situación.

"Todavía no me reúno con ellos para ver el tema del impuesto, van a necesitar mucho apoyo, si nosotros podemos apoyarlos en ajuste de derechos a aprovechamientos de impuestos lo vamos a hacer", expresó.

Consideró que se tiene que buscar un equilibrio para estos sectores debido a que la inversión realizada por los mismos generan infraestructura, empleo, economía, por lo que señaló que desde el ayuntamiento capitalino se ofrecerá un programa para compensar el nuevo impuesto.