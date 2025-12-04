Congreso redirigirá 300 mdp a Salud tras recorte federal

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, María Dolores Robles Chairez, anunció un ajuste al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 para redirigir 300 millones de pesos que estaban destinados inicialmente al rubro de "sentencias y resoluciones" hacia los Servicios de Salud.

Indicó que, la propuesta busca compensar el decremento de recursos federales en este sector y fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la comisión. También explicó que este rubro aparece como nuevo en el proyecto 2026, pues no fue contemplado en 2025.

Tras la reunión con la Secretaría de Finanzas y con la Dirección de Planeación, la diputada señaló que se concluyó que se trata de un recurso preventivo y propuso reetiquetarlo. "La petición de tu servidora es que se cambie este recurso, se etiquete y se proyecte para servicios de salud", señaló.

Aclaró además que el movimiento no afecta ningún otro rubro y que el recurso sería canalizado al Ramo 33, específicamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA).

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 asciende a 70 mil 461 millones de pesos, el monto más alto del sexenio y con un incremento de 7.5 por ciento respecto al año anterior.

Según la Secretaría de Finanzas, el presupuesto se construyó bajo criterios de austeridad, disciplina financiera y alineación con los planes Estatal y Nacional de Desarrollo. En los últimos cuatro años, el gasto estatal ha crecido 32 por ciento, pasando de 53 mil millones en 2022 a más de 70 mil millones en 2026.

El presupuesto contempla cuatro ejes principales de gasto:

- "Bienestar para San Luis": destina más de 3 mil millones de pesos a dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Cultura, Inpode y el DIF.

- "Seguridad y Justicia para San Luis": proyecta 502 millones de pesos, con un refuerzo de 200 millones específicamente para la Guardia Civil.

- "Economía Sustentable para San Luis": se invertirán más de 7 mil millones en obras públicas, desarrollo urbano, agricultura y turismo.

- "Gobierno responsable para San Luis": contempla 561 millones para la operación de las dependencias estatales y de la administración pública.

En salud, el proyecto prevé 3 mil 19 millones de pesos, combinando aportaciones estatales, recursos del IMSS-Bienestar y fondos del Ramo 33. La mayor parte del financiamiento federalizado se destinará al funcionamiento del sistema de salud en transición, incluyendo programas de prevención y atención de adicciones, así como la operación de hospitales y centros de salud, según se informó.