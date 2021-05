Conmemora UASLP día de las abejas

Hoy, que se conmemora el Día Mundial de las Abejas, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrecerá una serie de conferencias sobre el tema, conmemorando además el XXX aniversario del primer programa educativo de agroecología en México.

Gabriela Compeán Robles, egresada de la carrera de Agroecología de la UASLP dijo "las abejas son una parte muy importante de nuestra vida y las personas no saben que se encuentran en peligro".

Destacó que el Día Mundial de las Abejas se da en honor de la fecha de nacimiento del artista, diseñador y apicultor esloveno Anton Jansa, quien fue pionero en las técnicas modernas de la apicultura en Eslovenia.

Sobre la importancia de las abejas en el mundo, explicó: "Las abejas polinizan 90 por ciento de las flores alrededor del mundo y sin ellas, no tendríamos alimentos y con ello el ganado no tendría de donde alimentarse, por lo que realmente sería perjudicial para nuestra vida si ellas no existieran".

Dijo también que la invitación a participar en estas charlas con motivo del Día Mundial de las Abejas se dio a través del coordinador de la carrera, el doctor Ramón Jarquín, "habrá pláticas por parte de otros ex alumnos y mi participación versará sobre mi emprendimiento en la apicultura".

El programa del Día Mundial de las Abejas iniciará este jueves a las 10:00 horas, a través de la página de Facebook de la Facultad de Agronomía e incluye la participación del doctor Remy Vandame, del Colegio de la Frontera Sur; ingeniero Javier Luna Vázquez, productor agroecológico de miel del Mercado Macuilli; para concluir con la charla de la ingeniera Gabriela Compeán Robles, quien hablará sobre su experiencia como egresada y emprendedora.