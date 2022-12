Conoce la ubicación y fechas de las pistas de hielo en SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Entre los atractivos de las vacaciones para esta temporada invernal están las pistas de hielo en San Luis Potosí.

En estos centros de entretenimiento podrán ser visitados tanto por los habitantes potosinos como las personas que acuden a conocer la entidad.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí delineó su Programa Invernal Navideño, con la finalidad de que existan opciones de diversión para todas las familias y promover la sana convivencia durante esta época decembrina.

Esta campaña la lleva la administración a las cuatro regiones de San Luis Potosí, por lo que pretenden acercar a todas las familias.

El gobernador Ricardo Gallardo escribió en sus redes sociales que las pistas de hielo son gratuitas e invitó a la ciudadanía a seguir disfrutando de las grandes sorpresas que su administración tiene para todas y todos.

"En este festival navideño las sorpresas no acaban, acudan a disfrutar de momentos inolvidables con toda la familia, en pareja o con amigos".

¿Dónde están las pistas de hielo en SLP?

El Gobierno de San Luis Potosí instaló en los municipios de Ciudad Valles, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Se eligió a estos municipios para que las personas de otros aledañas puedan disfrutar de esta gran aventura sobre hielo, pues afirmó que no es necesario saber patinar, ya que hay equipo de apoyo para niñas y niños.

¿En qué horario funcionarán?

En las redes sociales de la administración se informó que este atractivo permanecerá durante toda esta temporada Navideña.

Los horarios en el que funcionarán serán de las 14:00 a las 22:00 horas de lunes a domingo.

¿Hasta cuándo estará la pista de hielo en el Festival Navideño en SLP 2022?

Un momento de magia podrán vivir los asistentes al Festival Navideño en San Luis Potosí 2022 al patinar en la pista de hielo.

La atracción es un gran regalo del comité organizador para que tanto chicos y grandes lo puedan disfrutar.

Sin embargo, se estableció un reglamento para evitar accidentes y sólo se vivía la diversión en este espacio reservado para todos.

El horario de la pista de hielo es el siguiente:

Lunes a viernes de 4 pm a 9 pm

Sábados y domingos de 2 pm a 9 pm

El Festival Navideño en SLP no será el único atractivo de la ciudad, en el primer cuadro del Centro Histórico se instalaron decoraciones de la temporada.

Por lo que este punto será más bonito y atractivo para los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Y con la llegada de los turistas se espera generar una derrama económica en los sectores comerciales y de servicios que operan en el centro de la ciudad.