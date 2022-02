Consejo Consultivo Potosí deja fuera a las mujeres

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- A casi 10 días de que se confirmó el Consejo Consultivo Potosí y a 10 días también de que se conmemore el Día de la Mujer (8 de marzo), la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Fabiola Mejorada, lamentó que las políticas para erradicar la brecha de género "sea sólo en el discurso", pues en la práctica sigue vigente y prueba de ello es la reciente integración del Consejo en el que sólo se convocó a hombres empresarios.

Mediante un manifiesto en sus redes sociales, la líder empresarial señaló que el tema "ha levantado pólvora en San Luis Potosí, mucho ruido, pero lo principal es que ha dejado evidente la brecha de género entre hombres empresarios y mujeres empresarias; esta brecha de género histórica y cultural".

Fabiola Mejorada reconoció que es una brecha "dolorosa" para las mujeres e indiferente para muchos, e incluso refirió que esto ha derivado a que en los últimos días los mismos "hombres políticos" se han atrevido a demeritar y poner en tela de juicio el trabajo que se hace desde este organismo empresarial.

"Yo, como presidenta de un organismo de mujeres empresarias, estos días he sido blanco de múltiples llamadas y exigencias, sonrisas sarcásticas. Algunos políticos hombres, por cierto, demeritan nuestro trabajo en AMEXME y preguntan que 'si me pagan por presidir este organismo', la respuesta es NO, estamos haciendo un trabajo que han dejado de hacer nuestros legisladores y gobernantes".

---Exige respeto al trabajo de mujeres empresarias

La líder empresarial recordó tanto a los representantes populares como a los mismos miembros del consejo consultivo que en la AMEXME se está haciendo el trabajo que "desde el orden gubernamental han dejado de hacer en pro y beneficio de las mujeres que hoy están luchando por ser independientes, empoderarse y construir un camino emprendiendo".

"Entonces, no me vengan con cuestionamientos en tono de sarcasmo, nosotras estamos haciendo el trabajo que ustedes no hacen, tocamos puertas, gestionamos, nos visibilizamos; además, claro, de generar empleos y atender nuestras pymes, cuidar a nuestros hijos y a nuestras familias, el trabajo a favor de las mujeres corresponde primero al estado", aseveró la representante empresarial.

Y agregó: "Por eso es que, desde AMEXME, proponemos y estamos dispuestas a coadyuvar para lograr disminuir la brecha de género existente".

Cabe destacar que dicho consejo es presidio por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y por 15 representantes del sector empresarial: Carlos Gerardo López Medina, Félix Manuel del Valle López, Carlos Augusto Torres Corzo, Jacobo Payán Espinosa, Jaime Oliva Rubín de Celis, José María Padilla Hernández, Juan Carlos Valladares García, Luis Antonio Mahbub Sarquis, Miguel Valladares García, Pablo Valladares García, Félix E. Bocard Meraz, Teófilo Torres Corzo, Alejandro Vicente Anaya Mares y Vicente Rangel Mancilla, así como Juan Servando Branca Gutiérrez, coordinador de la Alianza Empresarial, y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

El Consejo Consultivo Potosí, según su cuenta oficial, fue creado con la finalidad de trasparentar y dar legitimidad a las acciones del gobierno del estado en la proyección y elaboración de las políticas públicas en materia de inversión productiva, competitividad, infraestructura y desarrollo económico.