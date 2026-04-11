Consolida Cobach, 71 comités de seguridad estudiantil

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (COBACH) ha consolidado la integración de 71 comités de seguridad estudiantil en sus distintos planteles, como parte de una estrategia preventiva que busca fortalecer la vigilancia y la cultura de la prevención al interior de la comunidad educativa, informó el director general, el Dr. Ricardo Daniel Centeno Trejo.

El funcionario destacó que estos comités han sido conformados con el respaldo de madres y padres de familia, lo que ha permitido generar un ambiente de confianza y corresponsabilidad en torno a la seguridad de los estudiantes, además de facilitar la implementación de acciones coordinadas dentro de cada plantel.

Señaló que la creación de estos órganos responde a los lineamientos del subsistema de educación media superior a nivel federal, por lo que su operación se apega a protocolos establecidos que priorizan la integridad de los alumnos, así como la prevención de situaciones de riesgo.

Centeno Trejo indicó que, gracias a estas medidas, se ha mantenido un entorno escolar sin incidentes, al registrarse saldo blanco en las acciones de supervisión realizadas hasta el momento, lo que refuerza la efectividad de la estrategia implementada.

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En este contexto, añadió que como parte complementaria a los comités de seguridad, el COBACH mantiene activo el operativo "Mochila de la Paz", el cual se aplica de manera permanente y aleatoria en los planteles, con revisiones mensuales orientadas a garantizar la tranquilidad de estudiantes y familias, siempre bajo los protocolos oficiales y en coordinación con autoridades educativas.