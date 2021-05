Constructora se cierra al diálogo con la CATEM

Noé Ojeda, representante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) a nivel nacional, manifestó que la empresa a cargo de la Vía Alterna se niega a dialogar y que personalmente la ha buscado, también los trabajadores, pero no encuentran respuesta, ni en sus oficinas en el Estado de México ni tampoco aquí en la misma obra.

Expuso que ya presentaron el emplazamiento en tiempo y forma de acuerdo a los criterios de la Junta de Conciliación y Arbitraje que, con la nueva reforma a la ley laboral, le tocó todavía la facultad de recibir ciertos documentos de algunas entidades como San Luis Potosí.

Mencionó que lo único que le exigen a la empresa es la firma de contrato colectivo integral para que los trabajadores del Estado tengan mejoras salariales, así como a las tarifas de transporte. "La CTM, a lo largo de su historia, vende los trabajadores, los contratos, regalando las tarifas y salarios lo cual no es la excepción en la obra de Vía Alterna".

Ojeda agregó que "la razón por lo que la empresa no quiere dialogar es porque no tienen un contrato, ellos hacen mención que lo tienen, pero es inexistente ya que en la entidad no hay forma de presentarlo cumpliendo todos los requerimientos que la ley les establece".

Lo único que vemos, agregó, son tácticas dilatorias que ocupan las empresas jugándole a hacer la situación cansada a ver si los compañeros se retiran, "pero eso no va a suceder porque estaremos en pie de lucha".