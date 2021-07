Consulta popular es una "tomada de pelo" afirman en el Movimiento por San Luis

Francisco Parra, vocero, recordó que México está suscrito desde el año 2000 a tratados de la Corte Penal Internacional y por ello se comprometió a perseguir y castigar a quienes cometan actos de lesa humanidad, citando casos como el del ex presidente Luis Echeverría Álvarez al que llamaron genocida por la matanza de la plaza de Tlatelolco en 1968 o el caso del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa quien llevó la guerra contra el narcotráfico a las calles de los pueblos y ciudades de todo el país.

Juzgaron que no hace falta una consulta para aplicar la Ley, sino que es necesario que haya verdadera voluntad política en el actual régimen para enjuiciar a los ex presidentes.

El grupo criticó también que la consulta no está bien planteada, pues se habla de castigo "para los actores políticos" y no sólo ex presidentes. Actor político, advirtieron, puede ser cualquier persona o cualquier grupo que se manifieste a favor o en contra de cualquier causa.

Concluyeron que es obligación de la autoridades cumplir y hacer cumplir la Ley, en lugar de estar preguntándole a la gente " oye, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con que se aplique la Ley?"

Integrantes del Movimiento por San Luis, entre ellos la ex aspirante a gobernadora Francisca Reséndiz Lara, descalificaron la consulta pública que busca avalar el enjuiciamiento a ex presidentes de la República y la llamaron "una tomada de pelo innecesaria", porque no es necesario consultar sobre la aplicación de leyes que ya existen.