Consumo de drogas no se combate solo con policías, también en casa, dice Rosa Icela Rodríguez en SLP

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la pacificación del país y el consumo de drogas no sólo se combate con policías, sino también se requiere de la prevención en los hogares a través de los consejos de las madres y padres de familias a los hijos.

Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, la secretaria exhortó a las madres y padres de familia a platicar con sus hijos sobre el daño que produce el consumo de drogas.

"Ustedes, los padres de familia, madres, maestros, nos ayudan con esa parte del convencimiento a la juventud y a la niñez, y nosotros hacemos lo que nos toca: trabajar todos los días en la estrategia de seguridad y de prevención, porque este problema no sólo se atiende con policías, sino se previene con el consejo de las madres, de los padres, de los abuelos, de las abuelas, de los maestros, de las maestras en escuelas", indicó.

"Me permito convocar a las mujeres, a las madres, a los padres de familia a que desde su ámbito de actuación nos ayuden en la pacificación del país. Hablen con sus hijas e hijos pequeños, adolescentes o jóvenes. Hay que decirles hasta el cansancio lo perjudicial que son las drogas, que su consumo daña el cuerpo, daña a la familia, daña a la comunidad y daña a México", indicó.

La secretaria señaló que, al momento de comprar una droga, como "las tachas" o la cocaína se financia a la delincuencia.

Rosa Icela Rodríguez manifestó que solo son pocas personas las que violentan las familias y las comunidades.

"Cuando una persona consume un polvo, una tacha, un solvente en ese momento: al comprarlo al consumirlo, hace que el crimen organizado obtenga recursos, entonces ¿cómo evitar que el crimen organizado se haga más fuerte?, pues no consumiendo.

"A toda la población nos toca trabajar juntos desde nuestros hogares, las escuelas, los trabajos, para ganar la paz, porque son pocos, muy pocos, los que violentan nuestras familias y comunidades", aseveró.