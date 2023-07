Contendría neurotóxicos agua de purificadoras

Fernando Díaz Barriga Martínez, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) e integrante del Grupo Universitario del Agua, destacó la importancia de que las empresas dedicadas a la potabilización de agua garanticen que el líquido esté libre de neurotóxicos.

Reveló que la Universidad ha llevado a cabo estudios sobre diversas purificadoras, encontrando que algunas cumplen con los estándares de calidad, mientras que otras no y enfatizó que no se pueden permitir aquellas que no cumplen con los requisitos establecidos.

El investigador señaló que es fundamental que esas empresas instalen plantas de ósmosis inversa, como mínimo, para asegurar que cumplan con las normativas y los estándares de seguridad del agua.

Además, propuso implementar un monitoreo constante de los contaminantes en la Zona Metropolitana, evaluando la calidad del agua generada tanto por las potabilizadoras como por las pipas de empresas privadas y los botellones comerciales.

El doctor Fernando Díaz Barriga hizo hincapié en la gravedad de la situación al compararla con el caso de las gasolinas que contenían plomo antes del siglo pasado.

El plomo, al igual que los neurotóxicos presentes en el agua, afecta la capacidad intelectual de las personas. El investigador destacó que el costo de criar y educar a un niño con un coeficiente intelectual reducido es sumamente alto, además de que limita sus oportunidades de empleo.

El investigador de la UASLP resaltó que, según estudios realizados en San Luis Potosí, el flúor es incluso más perjudicial que el plomo.