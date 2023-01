Continua el aumento de casos de covid; este martes se reportan 198 contagios

Este martes las autoridades reportaron 198 contagios nuevos de covid 19, con esto, de acuerdo con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud suman ya 239 mil 747 casos totales de esta enfermedad.

Del total de casos, 169 fueron detectados en la Jurisdicción Sanitaria I: de los cuales 162 pertenecen a la capital y siete al municipio de Soledad; cinco, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 17, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; tres, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; cuatro, casos nuevos en personas residentes de otra entidad y en las siguientes jurisdicciones sanitarias III de Villa de Pozos, IV de Rioverde y VII de Tancanhuitz no se presentaron casos nuevos.

La cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 654, al no presentarse defunciones por Covid-19 en este día; sobre los estudios de nuevos casos, 111 son mujeres y 87 hombres en un rango de edad de 7 meses a 91 años. Se encuentran hospitalizadas 23 personas, de las cuales una requiere de respiración asistida.

Llama SSA a mantener los cuidados sanitarios

Para disminuir la transmisión de Covid-19 es necesario que la población en general siga aplicando las medidas sanitarias de prevención como el lavado de manos, estornudo de etiqueta, ventilar espacios, evitar aglomeraciones, guardar sana distancia y usar el cubrebocas, nuevamente obligatorio desde el pasado 26 de diciembre de 2022 en lugares cerrados y abiertos.

Es importante que las personas que no cuentan con ninguna vacuna contra Covid o les falta primer o segundo refuerzo acudan a vacunarse; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están vacunado desde el día 2 y hasta el cuatro de enero con primeras dosis y refuerzos de la vacuna Abdala, de las 10:00 a las 17:00 horas en la Clínica de Especialidades del ISSSTE Dr. Pedro Barcena Hiriart y las Unidades de Medicina Familiar del IMSS No. 47 en Valentín Amador, la No. 45 en Av. Salvador Nava Martínez y en la No. 51 en Av. Popocatépetl No.550.

Los Servicios de Salud del Estado tienen vacunación de primeras y segundas dosis, así como refuerzos con el biológico Sinovac desde el 3 y hasta el 6 de enero de 9:00 a 14:00 horas en los Centros de Salud Juan H. Sánchez en Calzada de Guadalupe No. 530 y el San Antonio en Plutarco Elías Calles No. 10 en la colonia San Antonio.