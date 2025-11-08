Continúa la campaña de vacunación invernal en Soledad

La campaña de vacunación invernal que implementa el Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad en coordinación con la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar, ha registrado una buena respuesta de la población, con la aplicación de alrededor de 650 dosis contra Influenza, Covid-19 y Neumococo.

De acuerdo con el informe del área, la dosis con mayor aceptación ha sido la de Influenza, la cual se aplica de manera prioritaria a grupos de riesgo conforme a los lineamientos federales: adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas.

El próximo lunes 10 de noviembre la jornada de inmunización se realizará en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) en un horario de 10:00 a 13:30 horas.

Durante la semana anterior, en los consultorios ubicados en colonias como San Felipe, La Virgen, UPA y en la Presidencia Municipal, se aplicaron más de 400 dosis; además, en la sede de Enrique Estrada, donde previamente se había registrado baja participación, se lograron aplicar 78 vacunas en una sola jornada.

Las autoridades señalaron que la población ha mostrado disposición y confianza para vacunarse, incluyendo la dosis COVID-19 de Moderna, sin embargo reiteraron que la aplicación se está priorizando en personas con mayor vulnerabilidad debido a su edad o condición de salud.