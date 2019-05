"Contradictorio", el discurso del presidente: PAN

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, criticó el doble discurso del combate a la corrupción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual resulta contradictorio.

"La ciudadanía está cansada de los políticos tradicionales y en el caso de López Obrador, durante su campaña su bandera fue el combate a la corrupción y vemos que una persona que ha cometido varios actos de corrupción se encuentra presente en su evento: Ricardo Gallardo Cardona, volvemos a lo mismo, una incongruencia del presidente de la República".

Juan Francisco Aguilar no descartó que la intención de Ricardo Gallardo Cardona sea infiltrarse en Morena, para ir por la candidatura para la gubernatura en el 2021.

"Igual ese podría ser el panorama, lo cierto es que Acción Nacional está trabajando no solo en la estructura, sino en acercamientos con la ciudadanía y en acciones de labor social, sentido que se había perdido en el partido".

Indicó que ni la dirigencia de Acción Nacional, ni diputados federales o locales fueron invitados a ese evento.

"No nos invitaron, pero de todos modos no es algo que nos preocupe, y si lo hubieran hecho tengan la seguridad de que no hubiéramos estado presentes, porque no avalamos las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo Federal, y no vamos a ir a aplaudir algo en lo que no estamos de acuerdo".