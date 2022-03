Convenio de Conagua y SLP para Monterrey VI ya expiró: RGC

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el estado no necesita firmar ningún documento, tal como lo anunció Tamaulipas, para quedar fuera del proyecto hidráulico Monterrey VI, ya que en el caso de la entidad potosina, el convenio que en su momento existía ya feneció. De cualquier forma, insistió en que su gobierno no autorizará un "ecocidio" de esta naturaleza.

"Nosotros ni siquiera tenemos que mandar ningún oficio, porque el convenio ya feneció, ya no tiene ninguna validez cualquier acuerdo que creo que se hizo en el gobierno de Toranzo, nosotros no vamos a firmar un nuevo convenio; entonces, no tenemos ni por qué avisarles", señaló.

No obstante, el gobernador dijo que ya hubo primeras pláticas con autoridades del gobierno de Nuevo León y se ha sido muy respetuoso de lo que ellos pretenden, "pero no lo compartimos".

Aseveró que, incluso, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respalda la postura de San Luis Potosí de que "no debe haber ningún ecocidio".

Gallardo Cardona sugirió que la solución para la zona metropolitana de Monterrey tiene que ir por otro lado y más bien de manera interna, sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, que el municipio de San Pedro Garza García, quizá el más rico del país, está gastando 300 veces más agua que el promedio de los municipios, además de que tienen cuotas por pagar incobrables con sus organismos operadores.

Finalmente, hizo hincapié que por lo pronto San Luis Potosí "va a defender a los potosinos" y el agua que requieren para su uso de manera legítima.

"No se moverá nuestra postura, no habrá movimientos de agua, sea cual sea el motivo, no va a caminar", dijo el gobernador y agregó que se espera que Nuevo León no pretenda recurrir a un pleito legal con la justicia federal "nosotros no vamos a permitir ningún ecocidio".