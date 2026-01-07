Convocan para elegir a titular de la Fac. de Derecho

Luego de varios meses de retraso e indefinición, el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue convocado a sesión extraordinaria este miércoles 7 de enero, a las 12:00 horas, para elegir al director o directora de la Facultad de Derecho.

La sesión se da en un contexto en el que el proceso se ha venido rezagando sin justificación formal, pese a que ya no existen impedimentos legales ni administrativos para resolver.

La terna que será sometida a votación está integrada por: Javier Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho ya concluyó la revisión del proceso y devolvió formalmente la terna al CDU, dejando el procedimiento en condiciones de ser resuelto.

Asimismo, no procede la intervención de la Junta Suprema de Gobierno, al no tratarse de un asunto grave conforme a la normatividad universitaria.

En cuanto al amparo promovido por Edgar Durón, quien no cumplió con los requisitos del proceso, se precisó que no suspende ni frena la elección, por lo que el Consejo puede votar sin obstáculo jurídico.

Con este escenario, el CDU está obligado a cerrar un proceso que se prolongó más de lo razonable y definir finalmente la dirección de la Facultad de Derecho.