Coordinación atenderá a los discapacitados

La Secretaría General de Gobierno del Estado, anunció la creación de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Políticas Públicas, que, entre otras funciones, será dar seguimiento a recomendaciones de organismos de derechos humanos.

Entre sus facultades, se encuentra: diseñar, implementar y coordinar mecanismos de participación y consulta efectiva dirigidos a personas con discapacidad y a las organizaciones; y coordinar procesos de consulta pública, fomentar y fortalecer esquemas de vinculación permanente.

Destacó que deberá dar seguimiento al cumplimiento de sentencias, resoluciones jurisdiccionales o administrativas, recomendaciones de organismos de derechos humanos y demás determinaciones vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad, cuando involucren a dependencias estatales.

Refirió que también evaluará desde la perspectiva de discapacidad, la implementación y resultados de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales, y formular propuestas de mejora continua.

Remarcó que integrará informes periódicos sobre el avance y cumplimiento de la política pública estatal en materia de discapacidad, para su remisión a la persona titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Políticas Públicas

Concluyó que realizarán las adecuaciones o compensaciones administrativas y presupuestales necesarias para el funcionamiento, en un plazo no mayor de 120 días contados a partir de la entrada en funciones de la misma.