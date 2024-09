Fotos | 'Kokito', rueda sin temor a sus 70 años

"Kokito Biker" es el nombre por el que se le conoce entre los clubes de motociclistas de San Luis Potosí, es una mujer de 70 años de edad, misma que señala que eso no es un impedimento para seguir en las rodadas.

Es Socorro Torres Torres radica en el municipio de Soledad y es aficionada a las motos desde su juventud. Hace exactamente 10 años, maneja una de ellas, de cilindrada 200, que le fue obsequiada por su hijo a sus 60 años, ya que ella se lo pidió.

Compartió que aunque en un inicio su hijo dudaba en hacerlo, finalmente lo convenció y recuerda que en cuanto la llevó a una tienda departamental, no cabía de la emoción al ver la cantidad de motocicletas. "Yo quería una verde militar, pero él me dijo que la negra, es igual a la que quería, estaba muy bonita y es con la que yo me enseñé sola".

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Platicó que ante la tardanza de su hijo, para instruirla sobre el uso de la moto, decidió encenderla y echarla a andar por su cuenta, incluso se cayó junto con ella, en los primeros intentos, pero esto no la detuvo, pues tenía la confianza y el coraje para manejarla.

Fue así como tomó por sorpresa a su hijo, al verla llegar en su moto hasta su casa, pues habían pasado apenas unos días, de que estaba aprendiendo, cuando acudió hasta el centro de la ciudad a un evento en el que se reunieron varios motociclistas y, aunque al principio tenía temor que se le apagará o tuviera algún percance, llegó sin complicaciones hasta la Plaza de los Fundadores.

Desde esa fecha, se unió a las rodadas con distintos clubes, realizando entre sus viajes más largos, un trayecto hasta Mazatlán y a Guayabitos para acudir a eventos de 'bikers' en aquellas ciudades.

"Desde muy jovencita empecé a manejar moto, pero era semiautomática, en una ocasión un camión de transporte me aventó y deje de usarla, por 30 años que tengo divorciada, hasta hace 10 que mi hijo me compró la que tengo ahorita".

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Además de lo anterior, "Kokito" trabaja en un taxi, dependiendo las horas que le invierta, sale de su domicilio en la mañana, tarde o noche, pues se considera lo suficientemente fuerte y productiva para seguir laborando.

Pese a que ha pasado por al menos tres asaltos, en solo dos años que lleva en el servicio de taxis, dice que en lo absoluto ha mostrado temor de dejar de trabajar, ya que -asegura- es una forma de sentirse viva.

Foto: Citlally Montaño/Pulso

"Hay gente que no me cree que tenga 70 años, ni a mi hijo le cae el veinte, me dice que después de los asaltos pensaba que ya no agarraría el taxi, pero yo le digo que la vida sigue y yo sigo comiendo", concluyó.