Coro infantil alegra ex convento de San Agustín con villancicos

Con un concierto sorpresa y gratuito, integrantes del Coro Polifónico Infantil "Oralia Domínguez" alegraron el ambiente, para visitantes que presentes en una convocatoria o porque por ahí pasaban, entraron al ex Convento de San Agustín, a escuchar villancicos, que interpretaron para cantar a la celebración de la Navidad en diferentes países.

El ex Convento de San Agustín se encuentra en etapa de restauración, pero algunas de sus áreas ya son útiles para el desarrollo de actividades académicas o culturales.

El repertorio de villancicos incluyó obras de Benjamín Bri tten como una presentación de selecciones de su obra "A ceremony of carols" (una ceremonia de Navidad), en la que incluyó "Holdie Christus Natus est", "There is no rose", "Than Jöngue Choild" y "Balulalow".

Otro segmento del concierto involucró a Gabriel Fauré con "Siciliana", con arpa y corno francés.

La siguiente de Serguéi Rajmánikov, la interpretación de "Nocka", y un agregado de "Auld lang syne", de Robert Burns. La siguiente es Adeste fideles que en la historia han atribuido a Juan IV de Portugal. Con arreglos de Gerardo Meza, la obra española "El niño del tambor", y con el trabajo de arreglos de Arthur Harris la pieza "Noche de paz", de Franz Xaber Gruber.

Le siguieron "El Moldava", de Bedrich Smetana, interpretada por el arpa de Andrea Alvarado, de Bruno Coulais "Voi sur ton Chemin" y de Mykola Leontovich, la obra de cierre del concierto dirigido por la maestra del coro concertadora Vanessa Asenjo "Carol of the bells".