"Corrige" titular de Salud a funcionaria e informa que desde el miércoles, UASLP rastreará ómicron

Mientras que Lucía Gabriela Rosales Ortuño, directora de Salud Pública justificó que las pruebas se mandan al InDRE para detectar la variante ómicron en San Luis Potosí "porque es el laboratorio a nivel nacional con valor para las instituciones", el titular de Salud, Daniel Acosta Díaz de León aseguró que desde el miércoles, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) trabajará para la detección de dicha variante.

Tras 15 minutos de rueda de prensa y a pregunta expresa sobre por qué no se busca esa variante en los laboratorios de San Luis Potosí y si acaso no existe la posibilidad de hacerlo, la funcionaria respondió: "Sabemos que la universidad tiene la capacidad de hacer las detecciones, sin embargo, al ser una institución de salud dependemos de las mismas como laboratorio estatal... este... sí... pues sí, a quien se las tenemos que enviar es al InDRE".

No obstante, el titular de Salud corrigió y añadió que "sí hay una estrecha comunicación con el laboratorio de la UASLP, a partir del próximo miércoles estarán disponibles para establecer el diagnóstico aquí en la ciudad no se tenía el esquema completo ni el convenio para trabajarlo pero vamos a hacerlo como en otras ocasiones, nuestro principal objetivo no era buscar ómicron, sino detectar el covid ante la amenaza de la cuarta ola".

Añadió que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de esa variante en la entidad.