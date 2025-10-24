Corrupción en PC afectó a miles de particulares y empresas: EGC

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras la revisión interna en la Dirección de Protección Civil Municipal se detectaron alrededor de 2 mil 300 trámites que permanecían detenidos, muchos de ellos de manera irregular como parte de un esquema de corrupción que retrasaba los procesos para beneficio de intermediarios.

El edil explicó que, luego de una visita sorpresiva a la dependencia, el encargado del despacho presentó un corte definitivo que reveló el rezago en dictámenes y autorizaciones. Indicó que una gran parte de estos expedientes estaban "guardados" sin justificación, lo que afectó a particulares y empresas que esperaban la liberación de permisos, algunos desde hace más de un año.

Anunció que a partir del próximo lunes se liberarán los primeros 100 trámites que cumplen con los requisitos y que solo estaban pendientes de revisión mínima. Destacó que esta depuración ha sido posible gracias a la eliminación de gestores, coyotes y despachos externos que durante años intervinieron en los procesos de manera irregular. "La gente ya se dio cuenta de que no necesita pagar a un intermediario para obtener su trámite", subrayó.

Respecto a la investigación por presuntas irregularidades en Protección Civil, de incluso administraciones anteriores, el alcalde aseguró que el caso conocido del antro Rich si se cuentan con pruebas, también será revisado a fondo y que se actuará sin distinciones. "Si hay alguien que tenga nombre y apellido y firmó un dictamen mal del caso Rich, se tendrá que investigar. La investigación va a llegar hasta donde tenga que llegar, hasta donde tope", advirtió.

Finalmente, Galindo Ceballos destacó que se instaló una mesa permanente de trabajo encabezada por él mismo e integrada por las direcciones de Comercio, Desarrollo Urbano y Protección Civil, así como por la Secretaría del Ayuntamiento, para dar salida ágil y transparente a los expedientes rezagados. "Queremos recuperar la confianza ciudadana en Protección Civil, con procesos rápidos, claros y sin corrupción", concluyó.