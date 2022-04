Crearán Alianza Inmobiliaria

Durante la toma de protesta como presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Luis Alvarado Moreno anunció la creación de la Alianza Inmobiliaria, que estará conformada por cuatro cámaras empresariales más relacionadas con la construcción y el desarrollo urbano: la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Colegio de Arquitectos (CA) y el Colegio de Especialistas en Valuación Inmobiliaria (CEVI).

Informó que los objetivos de la Alianza Inmobiliaria serán trabajar en conjunto para garantizar el desarrollo inmobiliario en San Luis Potosí, que todos sus integrantes tengan acceso a capacitación de primer nivel y que se apueste por la profesionalización del sector.

Agregó que apostar por la tierra debe ser una prioridad porque "si no hay tierra no hay construcciones, si no hay construcciones no hay desarrollos, si no hay desarrollos no hay comercializadores y si no hay operaciones no hay valuadores y vuelve a empezar el ciclo".